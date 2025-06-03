Театр русской песни Надежды Бабкиной впервые выступит на фестивале «Красная площадь»

XI Книжный фестиваль «Красная площадь», который продлится четыре дня, откроется 4 июня в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В этом году на мероприятии впервые появится шатер «Поэзия», а само место проведения будет поделено на 14 площадок. Всего организаторы проведут около 600 ивентов, среди которых концерты, театральные постановки, презентации, паблик-токи и встречи с авторами.

«Участвуют не только Москва и Санкт-Петербург, к которым мы уже привыкли. К нам приедет в этом году Нижегородский театр оперы и балета с камерной программой, в которой участвуют все солисты, мы ждем большой коллектив из Луганска — это сводный оркестр Луганской филармонии и Луганской академии имени Матусовского», — рассказала программный директор «Главной сцены» Фестиваля Полина Васильева.

Васильева уточнила, что также на фестивале впервые выступит Театр русской песни Надежды Бабкиной, который изменил свой гастрольный график ради участия в мероприятии.

Особое место на площади, отметили организаторы, займет детская литература. В двух павильонах разместятся 90 издательств, выпускающих литературу для подрастающего поколения. Программа будет посвящена иллюстрации, а также в рамках нее запланированы показы диафильмов — медленного чтения и медленного просмотра картинок.

Ранее стало известно, что на юбилейную «Мелиховскую весну» пришло более 6,5 тыс. человек.