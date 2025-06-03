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На юбилейную «Мелиховскую весну» пришло более 6,5 тыс. человек

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» посетило более 6,5 тыс. человек
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Пресс-служба фестиваля «Мелиховская весна»

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» прошел юбилейный XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль открылся 23 мая и закончился 1 июня. В рамках мероприятия приняли участие 20 театральных коллективов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Они провели спектакли и творческие встречи. Более 6,5 тысяч человек посетили событие.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что комплексная реконструкция музея-заповедника не помешала успешному проведению фестиваля.

«К следующему фестивалю будут отреставрированы ее главные объекты, включая дом писателя и флигель, где он создал знаменитую «Чайку». Появятся дополнительные инфраструктурные изменения вокруг этого уникального мемориального места», — поделился Кузнецов.

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Пресс-служба фестиваля «Мелиховская весна»

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова провела отдельную специальную программу в рамках события. Они представили спектакль «Метаморфозы. Святая простота» по произведениям Чехова и документальный фильм «А.П. Чехов. Писатель на все времена».

При участии Академии состоялись встречи с знаменитыми театральными и актерами и режиссерами. Среди них — Никита Михалков, Лев Додин, Елизавета Боярская, Борис Любимов, Владимир Хотиненко, Марк Розовский, Сергей Урсуляк, Антон Шагин.

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