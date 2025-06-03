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Погребняк не согласилась с фразой Собчак о том, что мужчинам нельзя жениться до 30 лет

Модель Погребняк: есть мужчины, которые в 50 лет остаются мальчиками
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mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Мария Погребняк заявила в Telegram-канале, что не согласна с идеей Ксении Собчак о запрете жениться до 30 лет для мужчин.

Погребняк заявила, что зрелость мужчины зависит от его воспитания. Она привела в пример своего 18-летнего сына Артема. По словам блогерши, ее ребенок уже самостоятельный парень «с четким пониманием того, как устроена жизнь и кем он себя видит». Она назвала Артема защитником своей семьи, который понимает важность учебы, ответственности, развития и создания фундамента.

«Есть мужчины, которые в 50 лет остаются мальчиками, и в 60 лет тоже. А есть юноши, которые сейчас служат в армии, на СВО, и в свои 20 лет они не только взрослые, но и способны защитить не только свою семью, но и свою родину!» — заявила модель.

Погребняк назвала 20-летних бойцов СВО храбрыми, ответственными, самореализованными и самостоятельными.

Собчак взяла интервью у певца Вани Дмитриенко. В нем она заявила, что закон должен запрещать мужчинам до 30 лет вступать в брак.

Ранее Собчак наступила каблуком на ногу звезде «Джокера».

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