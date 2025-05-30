Директор Ефремова отказалась обсуждать возвращение артиста в кино

Директор Михаила Ефремова Татьяна Глаголева в беседе с телеканалом «360» отказалась обсуждать сообщения о возвращении актера в кино.

Глаголева объяснила, что не уполномочена комментировать эту информацию.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, планирует вернуться к съемкам и сыграть главную роль в фильме. Отмечается, что он подписал контракт на сумму 13 млн рублей и уже получил депозит в размере около четырех млн рублей. По данным канала, съемки начнутся в августе 2025 года в Белоруссии, а до этого времени Ефремову нужно «встать на ноги».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. 9 апреля он освободился из Белгородской колонии.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте.