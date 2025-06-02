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«Все спускал на алкоголь и казино»: Наталья Штурм о бывшем муже

Певица Штурм заявила, что ее бывший муж-бизнесмен сидел у нее на шее
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nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм через год после официального развода со вторым муже, предпринимателем Игорем Павловым, рассказала об их супружеской жизни. Звезду цитирует URA.RU.

По словам Штурм, бывший муж якобы сидел у нее на шее, хотя был намного состоятельнее нее.

«Но он с самого начала очень внимательно относился к моим деньгам. А те средства, которые он зарабатывал, он спускал на алкоголь и казино. Сейчас уже можно об этом честно сказать, мне плевать на него», — сказала артистка.

Штурм добавила, что в начале жизни с мужчиной не умела распознавать манипуляции, в том числе финансовые, и дарила партнеру очень дорогие подарки, а также оплачивала совместные поездки за границу.

Певица утверждает, что после четырех лет брака у нее не осталось от мужа ничего.

Наталья была замужем дважды. От брака с Сергеем Деевым у нее родилась дочь Елена, а от отношений со вторым супругом — сын Арсений. Сейчас у Штурм уже двое внуков.

Накануне Наталья Штурм осудила Андреасяна за шутку про детских наркобаронов.

Ранее Штурм пожаловалась на детский плач в поезде.

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