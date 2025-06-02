«Все спускал на алкоголь и казино»: Наталья Штурм о бывшем муже

Певица Наталья Штурм через год после официального развода со вторым муже, предпринимателем Игорем Павловым, рассказала об их супружеской жизни. Звезду цитирует URA.RU.
По словам Штурм, бывший муж якобы сидел у нее на шее, хотя был намного состоятельнее нее.
«Но он с самого начала очень внимательно относился к моим деньгам. А те средства, которые он зарабатывал, он спускал на алкоголь и казино. Сейчас уже можно об этом честно сказать, мне плевать на него», — сказала артистка.
Штурм добавила, что в начале жизни с мужчиной не умела распознавать манипуляции, в том числе финансовые, и дарила партнеру очень дорогие подарки, а также оплачивала совместные поездки за границу.
Певица утверждает, что после четырех лет брака у нее не осталось от мужа ничего.
Наталья была замужем дважды. От брака с Сергеем Деевым у нее родилась дочь Елена, а от отношений со вторым супругом — сын Арсений. Сейчас у Штурм уже двое внуков.
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