Звезда «Папиных дочек» выступит на фестивале в Подмосковье

Актриса Лиза Арзамасова прочтет отрывки из собственной книги на фестивале «КАНИКУЛЫ»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится культурный фестиваль «КАНИКУЛЫ». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль начнется 1 июня и продлится до 6 июля. В рамках мероприятия команда Мастерской Брусникина совместно с Театром «Практика» представили спектакль «Хорошо, что я такой». Звезда сериала «Папины дочки» стала гостьей лектория. Она прочтет отрывки из собственной книги «Костик из Солнечного переулка».

Также команда фестиваля проведет лекции «Архитектура Москвы в работах художников XIX–XX вв.», «Кинетичное искусство: выставки и нереализованные проекты» и «Архитектурное путешествие по Ленинским горкам: от дореволюционной неоклассики до позднесоветского модернизма».

На музыкальной сцене пройдет четыре концерта. Там выступят ученики академии Игоря Крутого, синти-поп группа «Твое далеко», финалист «Песен» на ТНТ Максим Свобода и Минаева.

Гости фестиваля также смогут посетить книжную и детскую зоны с настольными играми, рисованием и другими активностями.

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