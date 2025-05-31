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Скончалась актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова

Актриса Московского Губернского театра Рудова скончалась на 85-м году жизни
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Telegram-канал «Московский Губернский театр»

Актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова ушла из жизни на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«В нашей театральной семье большая потеря — вчера на 85 году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова», — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой пройдет 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. Культурное учреждение выразило соболезнования родным и близким артистки.

Рудова родилась 13 марта 1941 года. Будущая актриса окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего приступила к работе в театре. В 1970 году она начала выступать в Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского. После этого актриса перешла в Московский областной драматический Камерный театр. Впоследствии Рудова присоединилась к труппе Московского Губернского театра.

Всего артистка проработала на сцене более 60 лет. Она сыграла роли в таких произведениях, как «Ревизор», «Бешеные деньги», «Гроза» и многих других.

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