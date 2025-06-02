Куклачев после инфаркта рассказал о «железном сердце»: «Врач сделал как не положено»

Дрессировщик Куклачев заявил, что у него пять стентов в сердце

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик и народный артист РСФСР Юрий Куклачев в беседе с NEWS.ru похвалил врачей, которые год назад лечили его после инфаркта.

«Дежурный врач взял и сделал так, как не положено. Не по протоколу. Он взял и сотворил чудо. Все врачи удивлены: «Как он это сумел?» — поделился артист.

По словам Куклачева, врач вставил ему 5 стентов в сердце. На данный момент он чувствует себя хорошо. Как заявил артист, до этого подобной операции никому не делали.

«Теперь клоун Куклачев с металлическим сердцем», — рассказал дрессировщик.

Куклачев признался, что пожурил врача, заявив, что так «нельзя». В ответ медик заявил, что главное — благополучие артиста.

«Он ответил: «Не знаю, можно или нельзя. Зато дядя Юра жив», — передал слова врача клоун.

76-летний Куклачев добавил, что ему также сделали операцию на сетчатке, так как «глаза начинают сдавать» из-за возраста.

12 апреля 2024 года Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу. На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям. Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный говорил, что он перенес обширный инфаркт, ему провели операцию.

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