Цискаридзе раскритиковал «Анору»: «Абсолютная пошлость»

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскритиковал в интервью Лауре Джугелии оскароносный фильм «Анора».

Цискаридзе назвал картину «абсолютной пошлостью». По словам артиста, ему стыдно за премию «Оскар», потому что она «опустилась до такой чуши и бездарности». Под этим он подразумевает номинацию и награды фильмам, подобным «Аноре». Танцор заявил, что ему всё не понравилось в картине.

«Говорят, что это — актерская игра. А что тогда говорить о Дастине Хоффмане, Мэрил Стрип, о Вивьен Ли, о Марлоне Брандо, о Бетт Дэвис и так далее… Что тогда о них говорить, если вот это считается актерским мастерством?» — заявил артист балета.

Цискаридзе отметил, что ему стыдно обсуждать актерскую игру в «Аноре».

«Мне очень обидно. Политическая ситуация такая, что есть многие фильмы. А делают вид, что их не существует. Сейчас эту абсолютно мусорную историю сделали флагом. Обидно просто», — поделился танцор.

Цискаридзе добавил, что не смотрел фильм «Субстанция», однако ему нравится исполнительница главной роли Деми Мур. Он считает, что эта актриса выросла в грандиозную артистку. Танцор похвалил актерскую игру в сериале «Вражда».

Ранее Волочкова со слезами на глазах высказалась о ситуации в Большом театре.