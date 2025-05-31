«Думаю, это был знак»: скульптор рассказал, как родилась идея памятника Балабанову

Скульптор Мейрам Баймуханов, выигравший конкурс проектов памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге, рассказал «Газете.Ru», что идея монумента с трамваем пришла ему внезапно и могла быть знаком от самого автора кинодилогии «Брат» и «Брат 2». Баймуханов отметил, что у будущего памятника много смыслов и прочтений.

«Мы стояли с заказчиком на Литейном, курили, обсуждали как раз Балабанова, и тут проезжает грузовой трамвай. Конечно, не такой, как в «Брате», а современный. Я думаю, что это был знак. Я даже ухожу в эзотерику, думая, что, может, сам Алексей Октябринович подсказал мысль с трамваем. В последнюю неделю я принялся лепить — и получилось. Конечно, очень неожиданно и радостно. Тут акцент я не ставил на трамвае. Наоборот, я удалил многие детали и ушел больше в сторону кинематографичного кадра. Пустое пространство трамвайного вагона — оно как экран кинотеатра, как кадр из пленки. Окошки по бокам — сепарация кинопленки. То есть тут много прочтений данного объекта. Плюс Балабанов — он был очень интересным человеком, скромным, и его поза тоже характерна для него. А в шляпе афганке он был на премьерах многих фильмов», — пояснил Баймуханов.

Скульптор надеется, что для памятника выберут правильное место и ракурс — чтобы жители и гости города могли видеть не просто скульптуру, а «балабановский кадр».

«Вообще благодаря трамваю больше раскрывается тема Балабанова как рассказчика. Я хотел не с камерами и микрофонами его показать, это не оператор больше все-таки, а демиург. И как раз на проекте он сидит не по центру, а чуть с краю, показывая свою очередную историю. Конечно, я очень хотел бы найти место для его установки, чтобы сзади был абсолютно фон балабановского кадра», — заключил Баймуханов.

Скульптуру установят в Екатеринбурге в середине мая 2026 года. Она будет расположена у Дворца молодежи на проспекте Ленина — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

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