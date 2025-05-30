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Покрас Лампас: русских авангардистов больше признают в художественных кругах, чем Бэнкси

Художник Покрас Лампас рассказал, кого считает русским Бэнкси
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Richard Taittinger Gallery

Недавно Бэнкси представил новую работу, она появилась в Марселе недалеко от морского побережья, выяснили журналисты. «Русским Бэнкси» можно считать художников из Recycle group, заявил «Газете.Ru» художник-каллиграфист Покрас Лампас.

«Если говорить о глобальном присутствии и о высокой цитируемости работ, я бы, конечно, выделил Recycle group — это объединение художников с невероятно большим, не просто опытом, но и возможностью почувствовать дух времени и отразить его через свои художественные проекты. Поэтому Recycle были от России в павильоне на Венецианской биеннале в 2017 году», — сказал он.

Художник рассказал, что у него есть мотивация «рано или поздно» тоже встать на «подиум художников», которых знают и чтут во всем мире. Он отметил, что российские авангардисты имеют более высокое признание в художественных кругах, нежели чем в новых медиа.

«Мне кажется, что инновации, которые были сделаны в России, Советском Союзе, начиная с русского авангарда, который, безусловно, один из самых известных художественных направлений в мире, и работы Казимира Малевича, и Лисицкого, и Родченко, и Кандинского, мне кажется, это часть художественной истории, которая повлияла на весь мир», — сказал Покрас Лампас.

Он заявил, что работы Бэнкси «живут не только на стенах города», но и в интернете. Новые медиа стали одним из инструментов современных художников, с помощью которого можно получить признание во всем мире, подчеркнул художник.

Ранее стало известно, что Бэнкси представил новую работу.

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