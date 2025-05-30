Ефремову предложили отдать первый гонорар после УДО бойцам СВО

Представитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев в беседе с NEWS.ru предложил актеру Михаилу Ефремову отдать солдатам СВО свой первый гонорар после освобождения.

Зайцев назвал помощь СВО «порывом души и патриотизма». Он считает, что такой жест должен осуществляться добровольно.

«Поэтому помогать или нет — это уже должно быть его решением, тем более что он и так уже понес ответственность, отбыв срок в колонии», — отметил активист.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, планирует вернуться к съемкам и сыграть главную роль в фильме. Отмечается, что он подписал контракт на сумму 13 млн рублей и уже получил депозит в размере около четырех млн рублей. По данным канала, съемки начнутся в августе 2025 года в Белоруссии, а до этого времени Ефремову нужно «встать на ноги».

Директор Ефремова Татьяна Глаголева отказалась обсуждать сообщения о возвращении актера в кино.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. 9 апреля он освободился из Белгородской колонии.

Ранее Козловскому запретили въезд в Латвию.