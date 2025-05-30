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Ефремов рассказал, почему не снял фильм

Актер Никита Ефремов заявил, что не снимает фильм из-за боязни стыда
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1-2-3 Production

Актер Никита Ефремов признался в интервью изданию «Сноб», что ему хочется снимать кино.

Ефремов добавил, что пока сопротивляется этой идее, так как боится стыда и осуждения. Он отметил, что пока не готов для такого проекта.

«Может быть, стоит какой-то блок детский, я могу его пробить силой. Взять — все организовать и сделать. Но хочется в это войти через расслабление. Как будто часть меня говорит: «О, блин, было бы здорово снять вот такое кино». А другая: «Братан, ты чего? Спокойно же, нормально сидели», — поделился артист.

Никита Ефремов родился в семье заслуженного артиста России Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Его дед Олег Ефремов был народным артистом СССР и создателем театра «Современник». Никита пошел по стопам отца и деда. Он стал актером, поступив в Школу-студию МХАТ.

В фильмографии Ефремова-младшего более 70 ролей. Он снялся в картинах «Здоровый человек», «Тетрис», «Нулевой пациент», «Тихий Дон», «Оффлайн», «Хороший человек», «Восьмидесятые».

Ефремов признался, что хотел бы поработать со съемочной группой и режиссерами уровня Квентина Тарантино.

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