Сын Ефремова признался, что заедает злость жаренным

Актер Никита Ефремов признался в интервью snob.ru, что заедает эмоции.

По словам Ефремова, ему хочется жаренного, когда есть злость, которую он не отпустил. Как отметил артист, в обществе есть тенденция бороться со злостью и внутренней завистью. Артист считает, что надо, наоборот, давать своим чувствам проявиться. Артист уверен, что подавленные эмоции могут проявиться позже в виде ущерба себе или другим.

«Как в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри, где он сначала терпел, потом у него задергался глаз, а потом вышел этот второй чувак — «Щас я вам всем...» Круто было бы найти место каждому чувству, хотя это очень сложно, и не всегда понятно, как их проживать. Стыд, страх, зависть, злость, ненависть — вот это все. У меня весь набор присутствует, и чем больше я внутрь смотрю, тем больше я вижу», — поделился артист.

Никита Ефремов родился в семье заслуженного артиста России Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Он пошел по стопам отца и стал актером, поступив в Школу-студию МХАТ.

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