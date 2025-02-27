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Никита Ефремов рассказал, как борется с синдромом отложенной жизни

Актер Ефремов заявил, что психология помогает бороться с синдромом отложенной жизни
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Москино

Актер Никита Ефремов признался в беседе с «Пятым каналом», что сталкивался с синдромом отложенной жизни.

Ефремов отметил, что психология помогает бороться ему с этим и не откладывать свою жизнь и планы «на потом». Актер считает, что этот синдром довольно распространен в современном обществе. Он связал это с осознанием, что всех нас когда-то не станет.

«Как бы эта мысль не казалась тяжелой, она может спровоцировать много хорошего», — поделился артист.

Синдром отложенной жизни — это психологическое состояние, при котором человек убежден, что пока не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней. Текущая жизнь воспринимается как черновик, а настоящая наступит потом.

Никита Ефремов родился в семье заслуженного артиста России Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Он пошел по стопам отца и стал актером, поступив в Школу-студию МХАТ.

В фильмографии Ефремова-младшего более 70 ролей. Он снялся в картинах «Здоровый человек», «Тетрис», «Нулевой пациент», «Тихий Дон», «Оффлайн», «Хороший человек», «Восьмидесятые».

Ранее Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерью.

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