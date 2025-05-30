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«Он помнит, любит»: Навка рассказала о состоянии Чернышева спустя год после ухода Заворотнюк

Фигуристка Навка заявила, что вдовец Заворотнюк Чернышев чувствует себя нормально
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в комментарии «Газете.Ru» рассказала о состоянии фигуриста Петра Чернышева, вдовца актрисы Анастасии Заворотнюк. 29 мая, в годовщину смерти звезды «Моей прекрасной няни», Чернышев посетил могилу артистки на Троекуровском кладбище, почтила ее память и Навка.

«Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», — отметила Навка, признавшись, что особо не хочет говорить на эту тему.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной болезни 29 мая 2024 года, ей было 53. В браке с Чернышевым она прожила более 15 лет, родив фигуристу дочь Милу.

Заворотнюк наиболее известна по заглавной роли няни Вики в ситкоме нулевых «Моя прекрасная няня». Также на ее счету фильмы «Код Апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время» и «Мамы».

Ранее дочь Заворотнюк обратилась к матери в годовщину ее смерти.

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