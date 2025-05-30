По «Папиным дочкам» готовят полнометражный фильм: «Вроде все складывается»

Компания Yellow, Black & White готовит полнометражный фильм по сериалу «Папины дочки». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

«Вообще, идея сделать полный метр к сериалу, кажется, была еще для старых «Папиных дочек», но тогда не сложилось. Сейчас вроде все складывается», — отмечается в посте.

Режиссером выступит Анатолий Колиев, который работал над третьим сезоном шоу «Папины дочки. Новые». Фильм планируют выпустить в ближайшем сезоне.

Telegram-канал отмечает, что создатели фильма действуют по «проверенному рецепту»: они планируют сделать картину быстро и не очень дорого, чтобы популярная на текущий момент франшиза «не висела на стене».

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации. Выход четвертого сезона шоу запланирован на август-сентябрь 2025 года, однако точная дата премьеры пока не объявлена.

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