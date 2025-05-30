На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

«Люблю оголяться»: Эвелину Бледанс обрадовали претензии россиян к ее наряду

Актриса Бледанс: если у меня хорошая фигура, я вправе ее демонстрировать
close
bledans/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс попала под критику из-за опубликованной в соцсетях фотографии. Пользователи отметили, что на фоне сдержанного внешнего вида позирующей рядом с ней телеведущей Анфисы Чеховой, её нескромный наряд с глубоким декольте выглядит «вульгарно». Сама звезда в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что комментарии относительно своей внешности воспринимает нормально и даже рада им.

Бледанс подчеркнула, что все поклонники имеют полное право на высказывание своего мнения относительно публичных личностей.

«Это право людей меня осуждать! Я очень рада, что у людей есть интерес ко мне, это для знаменитого человека очень важно, если честно», — подчеркнула ведущая.

Она добавила, что любит экспериментировать с нарядами и может позволить себе откровенную одежду, так как обладает хорошей фигурой. В жаркую погоду, по словам звезды, она любит «оголяться», и критика, даже самая справедливая, этого не изменит.

«Наряды мои не станут от этого менее откровенными. Если у меня хорошая фигура, то я вправе ее демонстрировать», — заключила актриса, пожелав всем позаботиться о фигуре в преддверии лета.

До этого Эвелина Бледанс рассказала, что очень любит заниматься обычными домашними делами – готовить, убираться и копаться в огороде. Что касается своего любимого лакомства, то первое место Бледанс отдала обычным семечкам, признавшись, что обожает их и готова грызть «до крови в деснах».

Ранее Седокова оправдалась за выход в откровенном наряде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами