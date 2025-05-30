«Люблю оголяться»: Эвелину Бледанс обрадовали претензии россиян к ее наряду

Актриса Бледанс: если у меня хорошая фигура, я вправе ее демонстрировать

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс попала под критику из-за опубликованной в соцсетях фотографии. Пользователи отметили, что на фоне сдержанного внешнего вида позирующей рядом с ней телеведущей Анфисы Чеховой, её нескромный наряд с глубоким декольте выглядит «вульгарно». Сама звезда в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что комментарии относительно своей внешности воспринимает нормально и даже рада им.

Бледанс подчеркнула, что все поклонники имеют полное право на высказывание своего мнения относительно публичных личностей.

«Это право людей меня осуждать! Я очень рада, что у людей есть интерес ко мне, это для знаменитого человека очень важно, если честно», — подчеркнула ведущая.

Она добавила, что любит экспериментировать с нарядами и может позволить себе откровенную одежду, так как обладает хорошей фигурой. В жаркую погоду, по словам звезды, она любит «оголяться», и критика, даже самая справедливая, этого не изменит.

«Наряды мои не станут от этого менее откровенными. Если у меня хорошая фигура, то я вправе ее демонстрировать», — заключила актриса, пожелав всем позаботиться о фигуре в преддверии лета.

До этого Эвелина Бледанс рассказала, что очень любит заниматься обычными домашними делами – готовить, убираться и копаться в огороде. Что касается своего любимого лакомства, то первое место Бледанс отдала обычным семечкам, признавшись, что обожает их и готова грызть «до крови в деснах».

Ранее Седокова оправдалась за выход в откровенном наряде.