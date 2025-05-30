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Анастасия Задорожная «формально осталась» без IT-бизнеса в РФ

Mash: в России закрыли IT-бизнес проживающей в США актрисы Анастасии Задорожной
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская актриса и певица Анастасия Задорожная «формально осталась без IT-бизнеса в России». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ООО «Скайтхат», которое работало в сфере облачного хранения данных, закрыли. В фирме, утверждает Mash, звезда сериала «Клуб» владела 99% акций. Совладельцем компании был Юрий Д., других деталей о мужчине не сообщается.

Mash отмечает, что после закрытия «Скайтхат» Задорожная открыла «Скайхат Лабз», предоставляющую те же услуги и полностью копирующую сайт оригинального бизнеса. Единственным отличием является то, что в составе учредителей нет Задорожной.

В беседе с Telegram-каналом актриса охарактеризовала случившееся «перераспределением деятельности в семейном бизнесе». Она уверила, что держит ситуацию под контролем.

Как сообщает Mash, Задорожная стала владелицей IT-бизнеса, поскольку ее муж занят в этой сфере. В 2020 году пара переехала в США, на данный момент они живут во Флориде. Компанию в России артистка зарегистрировала в 2024 году.

В мае 2024-го знаменитость рассекретила свою беременность, а за несколько недель до своего 39-летия артистка родила дочь. Девочку назвали Александрой.

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