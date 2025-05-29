На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились после свадьбы детей

TMZ: Сын Эдди Мерфи Эрик женился
close
AdMedia/Global Look Press

Сын Эдди Мерфи Эрик женился. Об этом сообщает TMZ.

Мерфи-младший сыграл свадьбу с 28-летней Жасмин Лоуренс – дочерью комика Мартина Лоуренса. Церемония состоялась около двух недель назад. Об этом рассказал Эдди Мерфи в шоу «The Jennifer Hudson Show». Свадьба прошла скромно. Пара обвенчалась без гостей в церкви.

Мерфи также пошутил, что для Лоуренса это стало облегчением, поскольку не нужно оплачивать свадьбу. Артисты часто шутили и решали, за чей счет пройдет торжество.
Эрик Мерфи и Жасмин Лоуренс начали встречаться три года назад. Родители влюбленных полностью одобряют их отношения.

Эдди Мерфи стал одной из главных комедийных звезд в мире благодаря таким хитам, как «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Поездка в Америку» в 1980-х, фильмам «Чокнутый профессор» и «Доктор Дулиттл» в 1990-х и мультфильму «Шрек» в 2000-х.

В мае 2023 года The Hollywood Reporter сообщал, что Эдди Мерфи ведет переговоры о съемках в «Розовой пантере».

Ранее Юлию Пересильд заподозрили в романе с оператором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами