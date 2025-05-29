Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились после свадьбы детей

Сын Эдди Мерфи Эрик женился. Об этом сообщает TMZ.

Мерфи-младший сыграл свадьбу с 28-летней Жасмин Лоуренс – дочерью комика Мартина Лоуренса. Церемония состоялась около двух недель назад. Об этом рассказал Эдди Мерфи в шоу «The Jennifer Hudson Show». Свадьба прошла скромно. Пара обвенчалась без гостей в церкви.

Мерфи также пошутил, что для Лоуренса это стало облегчением, поскольку не нужно оплачивать свадьбу. Артисты часто шутили и решали, за чей счет пройдет торжество.

Эрик Мерфи и Жасмин Лоуренс начали встречаться три года назад. Родители влюбленных полностью одобряют их отношения.

Эдди Мерфи стал одной из главных комедийных звезд в мире благодаря таким хитам, как «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Поездка в Америку» в 1980-х, фильмам «Чокнутый профессор» и «Доктор Дулиттл» в 1990-х и мультфильму «Шрек» в 2000-х.

В мае 2023 года The Hollywood Reporter сообщал, что Эдди Мерфи ведет переговоры о съемках в «Розовой пантере».

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