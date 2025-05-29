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Ведущий «Суперниндзя» пробежит 50 км ради школьника из Ростовской области

Регбист Артемьев пробежит 50 км ради школьника в фильме «Бегущий ниндзя»
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СТС

Регбист, ведущий шоу «Суперниндзя» Василий Артемьев пробежит 50 км ради героя проекта — 14-летнего Михаила Лапшичева из Ростовской области. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе СТС.

Лапшичев, который потерял отца десять лет назад из-за рака, участвовал в первом сезоне шоу «Суперниндзя. Дети», но не прошел в полуфинал. Школьник признавался, что хотел выиграть главный приз, чтобы помочь маме, которая много работает ради семьи. Он также хотел финансово помочь с постройкой спортивной площадки в своей деревне.

«Эта дистанция — настоящий вызов, поэтому требовалась серьезная мотивация, которая не позволит сдаться в самые тяжелые моменты. Такой мотивацией стал классный парень Миша Лапшичев. Это очень трудолюбивый ребенок, но с крайне непростой судьбой, напоминающий мне друга детства», — сказал Артемьев.

Забег регбиста покажут в документальном фильме «Бегущий ниндзя», который выйдет 1 июня на канале СТС. Артемьев планирует заработать 2,5 млн рублей на строительство спортивной площадки для мальчика.

Съемки проходили в Геленджике на масштабном горном ультрамарафоне White Bride Ultra Gelendzhik осенью прошлого года. Участники бежали на жаре с подъемом более 3200 метров в гору. На подготовку к забегу у Артемьева было всего два месяца, во время которых он проходил медицинское обследование, сидел на диете и занимался в лесопарковых зонах Москвы под присмотром тренера.

Ранее сообщалось, что вместо «Чебубу» Канделаки предложила снять фильм про «Сталкерквашино».

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