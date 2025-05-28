На фоне конфликта с Гай Германикой Арбенина рассказала о хейте в соцсетях

Певица Диана Арбенина на фоне конфликта с режиссером Валерией Гай Германикой рассказала о хейте в соцсетях. Артистку цитирует издание «Страсти».

Арбенина отметила, что из-за своей ранимости не читает комментарии в соцсетях.

«Я человек очень ранимый. С годами это только усиливается — я буквально, мне кажется, истончаюсь. Любая грубость, несправедливость может выбить из равновесия», — сказала она.

Певица добавила, что использует соцсети как профессиональный инструмент — только выкладывает посты и сразу уходит. Хейтеров она считает людьми без собственной жизни и «без страсти».

«Серьезно, я не представляю, чтобы я села и начала анонимно писать кому-то гадости в интернете? У меня просто нет на это ни желания, ни душевного ресурса. Поэтому всем — жить своей жизнью и в своей крепости», — пожелала Арбенина.

Накануне Валерия Гай Германика упрекнула Диану Арбенину в токсичности на съемках ее сериала «Обоюдное согласие-2». Она заявила, что певица не хотела исполнять сцены, которые нужны были персонажу. Она также обвинила артистку в токсичности.

Сама Арбенина заявила, что за время съемок ни разу не пообщалась с Гай Германикой, так как поссорилась с ней из-за отказа раздеться для съемок.

Ранее стало известно, что исполнитель главной роли в сериале «Великолепный век» получил тюремный срок.