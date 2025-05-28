На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На фоне конфликта с Гай Германикой Арбенина рассказала о хейте в соцсетях

Певица Арбенина заявила, что не читает комментарии в соцсетях из-за ранимости
close
KION

Певица Диана Арбенина на фоне конфликта с режиссером Валерией Гай Германикой рассказала о хейте в соцсетях. Артистку цитирует издание «Страсти».

Арбенина отметила, что из-за своей ранимости не читает комментарии в соцсетях.

«Я человек очень ранимый. С годами это только усиливается — я буквально, мне кажется, истончаюсь. Любая грубость, несправедливость может выбить из равновесия», — сказала она.

Певица добавила, что использует соцсети как профессиональный инструмент — только выкладывает посты и сразу уходит. Хейтеров она считает людьми без собственной жизни и «без страсти».

«Серьезно, я не представляю, чтобы я села и начала анонимно писать кому-то гадости в интернете? У меня просто нет на это ни желания, ни душевного ресурса. Поэтому всем — жить своей жизнью и в своей крепости», — пожелала Арбенина.

Накануне Валерия Гай Германика упрекнула Диану Арбенину в токсичности на съемках ее сериала «Обоюдное согласие-2». Она заявила, что певица не хотела исполнять сцены, которые нужны были персонажу. Она также обвинила артистку в токсичности.

Сама Арбенина заявила, что за время съемок ни разу не пообщалась с Гай Германикой, так как поссорилась с ней из-за отказа раздеться для съемок.

Ранее стало известно, что исполнитель главной роли в сериале «Великолепный век» получил тюремный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами