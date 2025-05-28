В Okko выйдет документальный сериал о крупнейшей ОПГ России

Онлайн-кинотеатр Okko представил промо-материалы, в том числе трейлер, нового документального сериала «Общак. Главная ОПГ России», премьерный показ которого состоится в рамках конкурсной программы фестиваля Beat Film Festival.

В сериале рассказывается об одной из крупнейших преступных группировок мира, действовавшей на Дальнем Востоке.

По сюжету, в конце 1980-х годов в Комсомольск-на-Амуре приезжает рецидивист Евгений Васин по кличке Джем. Самопровозглашенный «вор в законе», которого по понятиям должны были убрать еще в тюрьме, стал «короновать» других и превратился в полноценного хозяина Дальнего Востока. В регионе на смену рухнувшему коммунизму пришел бандитизм, а Васин стал «последней инстанцией вместо мэра и милиции». При этом подростки все как один захотели стать пехотой Джема и пополнить ряды ОПГ «Общак».

В сериале расскажут, как никому неизвестному самозванцу удалось подчинить себе огромный, богатый промышленный регион и превратить Дальний Восток в мафиозную столицу, а также о том, что привело к краху некогда процветающую группировку.

В создании проекта приняли участие сценаристы Игорь Залюбавин и Арина Макаренко, режиссер Владислав Кузнецов, оператор Михаил Лошкарев. Авторами идеи и продюсерами сериала от Okko выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Продюсерами проекта являются Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев, а рассказчиком истории — спецкорреспондент издания «Лента.ру», криминальный журналист Игорь Надеждин.

В проекте задействованы непосредственные участники событий: действующие на тот момент члены ОПГ, представители власти, а также свидетели и жертвы, пострадавшие от действий Джема и его подельников.

Как рассказали в Okko, сериал «Общак. Главная ОПГ России» полностью отражает новую стратегию развития документальной линейки и работает в связке с криминальной драмой режиссера Юрия Быкова «Лихие» о 90-х в России, вторая глава которой выйдет в онлайн-кинотеатре осенью 2025 года.

«Мы очень гордимся этим проектом. Во-первых, нам удалось собрать невероятную палитру персонажей, в числе которых и бывшие члены «Общака», близкие к лидеру Евгению Васину. Во-вторых, все съёмки проходили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, поэтому получилась максимально аутентичная работа, точно передающая атмосферу повествования: время действия, место и настроения людей. Ну и в-третьих, проект оказался просто идеальным предостережением от романтизации лихих 90-х», — заявил продюсер Владимир Тодоров.

Beat Film Festival пройдет с 5 по 15 июня в Москве.