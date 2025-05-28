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Дочь Олега Ефремова поделилась воспоминаниями об отце: «Одарил Господь человека»

Дочь Олега Ефремова Анастасия заявила, что всегда считала отца правым во всем
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В. Нисанов/РИА «Новости»

Дочь Олега Ефремова Анастасия призналась, что счастлива от осознания, что ее отец был «прав во всем». Ее слова передает издание «7дней.ru» со ссылкой на интервью в журнале «Караван историй».

По словам Ефремовой, она с детства была твердо убеждена, что отец был «всегда прав».

«Вот сколько лет, как его уже нет, а я чем дальше, тем больше убеждаюсь в его абсолютной во всем правоте. Ну вот одарил Господь человека такими качествами, таким свойством правоты», — заявила наследница театрального режиссера.

Она также назвала родителя человеком с «невероятным талантом», который мог добиться успеха в любой профессии.

«Мог бы стать каким-то великим ученым и так далее. Свой выбор он достаточно рано для себя сделал, никогда ему не изменил», — отметила Ефремова.

Выдающийся театральный режиссер и актер Олег Ефремов родился 1 октября 1927 года, рос в большой коммуналке на Арбате и с детства увлекался театром. С 1976 года Ефремов являлся народным артистом России. Также он получил звание Героя Социалистического Труда, стал лауреатом трех Государственных премий СССР и двух Государственных премий РФ, кавалером Ордена Ленина. Режиссер трижды был женат, а его дети остались в театральной среде: дочь Анастасия Ефремова — театральный критик, а сын Михаил Ефремов — актер театра и кино.

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