Дочь Олега Ефремова поделилась воспоминаниями об отце: «Одарил Господь человека»

Дочь Олега Ефремова Анастасия заявила, что всегда считала отца правым во всем

Дочь Олега Ефремова Анастасия призналась, что счастлива от осознания, что ее отец был «прав во всем». Ее слова передает издание «7дней.ru» со ссылкой на интервью в журнале «Караван историй».

По словам Ефремовой, она с детства была твердо убеждена, что отец был «всегда прав».

«Вот сколько лет, как его уже нет, а я чем дальше, тем больше убеждаюсь в его абсолютной во всем правоте. Ну вот одарил Господь человека такими качествами, таким свойством правоты», — заявила наследница театрального режиссера.

Она также назвала родителя человеком с «невероятным талантом», который мог добиться успеха в любой профессии.

«Мог бы стать каким-то великим ученым и так далее. Свой выбор он достаточно рано для себя сделал, никогда ему не изменил», — отметила Ефремова.

Выдающийся театральный режиссер и актер Олег Ефремов родился 1 октября 1927 года, рос в большой коммуналке на Арбате и с детства увлекался театром. С 1976 года Ефремов являлся народным артистом России. Также он получил звание Героя Социалистического Труда, стал лауреатом трех Государственных премий СССР и двух Государственных премий РФ, кавалером Ордена Ленина. Режиссер трижды был женат, а его дети остались в театральной среде: дочь Анастасия Ефремова — театральный критик, а сын Михаил Ефремов — актер театра и кино.

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