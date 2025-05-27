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Стало известно, кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона в сериале HBO

HBO выбрала актеров на роли Гарри, Гермионы и Рона для сериала по поттериане
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HBO

Кинокомпания HBO выбрала актеров на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли для сериала по поттериане. Об этом сообщает портал TheWrap.

Главную роль в сериале сыграет Доминик Маклафлин. Двух других участников знаменитого трио сыграют Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

«Трое этих актеров обладают потрясающим талантом, и мы с нетерпением ждем того момента, когда их волшебство увидит весь мир», — заявили представители съемочной группы.

В отборе актеров на главные роли в сериале приняли участие десятки тысяч детей. Кастингом руководили Люси Беван и Эмили Брокманн.

До этого сообщалось, что актер Ник Фрост сыграет Хагрида в сериале по Гарри Поттеру. Также известно, что роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Северуса Снейпа — 34-летний темнокожий актер Паапа Эссьеду.

Ранее Айзекс захотел увидеть Мерил Стрип в роли Люциуса Малфоя.

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