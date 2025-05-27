Стало известно, кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона в сериале HBO

Кинокомпания HBO выбрала актеров на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли для сериала по поттериане. Об этом сообщает портал TheWrap.
Главную роль в сериале сыграет Доминик Маклафлин. Двух других участников знаменитого трио сыграют Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.
«Трое этих актеров обладают потрясающим талантом, и мы с нетерпением ждем того момента, когда их волшебство увидит весь мир», — заявили представители съемочной группы.
В отборе актеров на главные роли в сериале приняли участие десятки тысяч детей. Кастингом руководили Люси Беван и Эмили Брокманн.
До этого сообщалось, что актер Ник Фрост сыграет Хагрида в сериале по Гарри Поттеру. Также известно, что роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Северуса Снейпа — 34-летний темнокожий актер Паапа Эссьеду.
Ранее Айзекс захотел увидеть Мерил Стрип в роли Люциуса Малфоя.