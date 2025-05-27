Глюкозу засняли в ЗАГСе с молодым спутником

Woman.ru: певица Глюкоза пришла в московский ЗАГС за руку с юным спутником

Певица Глюкоза (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) пришла в компании молодого спутника на показ новой коллекции Walk of Shame дизайнера Андрея Артемова. Об этом сообщает Woman.ru.

Мероприятие прошло 26 мая в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Чистякова-Ионова надела на светский вечер черное платье в пол на бретелях с V-образным вырезом. Она дополнила образ кожаными перчатками, стрипами и очками-маской, которые закрыли половину ее лица.

Woman.ru отмечает, что рядом с артисткой стоял юный спутник, который держал знаменитость за руку. Его имя не раскрывается.

Накануне в Telegram-каналах распространились ролики с недавнего концерта Глюкозы в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, после которого ее раскритиковали за откровенный образ и танцы. На выступлении артистка предстала в кожаных трусах с шипованным ремнем и малиновым бюстгальтером.

«Взрослая же уже тетка, а мозгов так и не нажила»; «Это норма сегодня на сцене не петь, ходить с полуголым задом, и в целом — неадекватно вести себя перед зрителями»; «Жуткое зрелище...» — написали подписчики Telegram-канала «НеМалахов».

Ранее сообщалось, что 25-летний экстрасенс обманул на деньги участников шоу «Мастер игры».