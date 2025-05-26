Игорь Рыбаков пожаловался, что UMA2RMAN поставили его «на счетчик»

Певец и бизнесмен Игорь Рыбаков рассказал о конфликте с группой UMA2RMAN

Певец и бизнесмен Игорь Рыбаков рассказал о конфликте с группой UMA2RMAN в подкасте с Отаром Кушанашвили. Запись интервью с Рыбаковым опубликована на YouTube.

Рыбаков рассказал, что гостем его собственного подкаста некоторое время назад стал лидер группы Владимир Кристовский, вместе артисты исполнили песню «Трамваи», которую позже записали в студии и решили петь для своих семей.

После, продолжил бизнесмен, он попытался оформить договорные отношения о правах на песню с Кристовским, но столкнулся с отказом. По выражению Рыбакова, его якобы «поставили на счетчик», выставив певцу счет на сумму 5 миллионов рублей с условием ежедневных штрафных санкций в размере 1 миллиона рублей за просрочку оплаты.

«Было решено перевести отношения именно в такое русло», — якобы ответил Кристовский на претензии Рыбакова.

Рыбаков заявил о своем возмущении происходящим и негодует «проданной за деньги дружбе».

Владимир Кристовский слова Игоря Рыбакова не комментировал.

Накануне суд отказал в иске художницы Ярбусовой к ЦБ по поводу «Ежика в тумане».

Ранее адвокат рассказал, какой срок грозит экс-жене Паши Техника.