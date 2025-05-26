На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор Паши Техника о картине рэпера за 10 млн рублей: «Ничего не знаю об этом»

Директор Паши Техника заявил, что картину рэпера могли дорисовать другие люди
close
tehnik.art

Директор Паши Техника Марк Яровный признался в беседе с kp.ru, что ничего не знает о проданной за 10 миллионов рублей картине рэпера.

Яровный отметил, что за Техника картину могли дорисовать другие люди.

«Может, ему просто дали карандаш или маркер в руки, и он нарисовал какие-то контуры. А потом все это до ума довел другой человек. Ну и преподнесли это как его картину. Просто от самого Паши я ничего об этом не слышал», — поделился директор артиста.

20 мая в Санкт-Петербурге продали картину Паши Техника «Легенда». Работа создана совместно с художником Игорем Исполиным. «Легенду» продали на ярмарке современного искусства PAF. Картину приобрел некий Дмитрий Князев за $126,5 тысяч (около 10 миллионов 172 тысяч рублей по тому курсу. — «Газета.Ru»).

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Бывшая жена Техника Ева Карицкая отмечала, что рэпера можно было спасти. Она рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

Ранее бывшую жену Паши Техника задержали в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами