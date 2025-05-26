На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актера из сериала «След» посадят на девять лет по делу о фейках

Суд Москвы признал виновным актера Хабарова по делу о фейках
close
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Хорошевский районный суд Москвы признал актера Андрея Хабарова виновным по делу о фейках. Об этом сообщает Telegram-канал общих судов Москвы.

Хабарова осудили по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Хабарова на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.

В 2022 году Хабаров осудил спецоперацию на Украине. Он опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного Николаева, а вскоре покинул Россию. По последним данным, актер живет в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о «преступлениях российской армии» и называет Курск украинским городом.

Против него возбудили дело о фейках об армии и сначала объявили в федеральный розыск. В октябре 2024 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Ранее бывшую жену Паши Техника задержали в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами