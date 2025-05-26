Актера из сериала «След» посадят на девять лет по делу о фейках

Хорошевский районный суд Москвы признал актера Андрея Хабарова виновным по делу о фейках. Об этом сообщает Telegram-канал общих судов Москвы.

Хабарова осудили по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Хабарова на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.

В 2022 году Хабаров осудил спецоперацию на Украине. Он опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного Николаева, а вскоре покинул Россию. По последним данным, актер живет в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о «преступлениях российской армии» и называет Курск украинским городом.

Против него возбудили дело о фейках об армии и сначала объявили в федеральный розыск. В октябре 2024 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

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