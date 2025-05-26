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Беременная Галич пожаловалась на плохое самочувствие: «Толком не сплю»

Телеведущая Ида Галич рассказала, что заболела
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась в Telegram-канале, что заболела.

Галич призналась, что уже несколько ночей «толком не спит» из-за плохого самочувствия.

«В такие моменты, как правило, особенно сильно хочется пожалеть себя. Лежишь одна, голову не повернуть, горло продолжает болеть, место не найти, даже если приголубишься и отыщешь более-менее сносное положение, кашель сделает свое дело, вспомнишь про шею, ну и т. д., и т. п. Шарик не дали (как в знаменитом меме) — никакого праздника», — поделилась знаменитость.

Беременная Галич отметила, что ее малыш чувствует себя нормально. По словам звезды, будущая дочь сейчас особенно активная.

Галич в начале 2025 года сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение. А в конце января звезда подтвердила, что беременна. По признанию знаменитости, они мечтали о ребенке и планировали его.

У телеведущей также есть пятилетний сын Леон от блогера Алана Басиева. Звезда сообщила о расставании с мужем в декабре 2020 года, не раскрывая причин разлада в отношениях.

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