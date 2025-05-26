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Ксения Собчак захотела омолодить лицо с помощью пластики

СтарХит»: хирург Блохин отговорил Собчак от пластики
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что хотела бы сделать пластическую операцию. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Собчак желает омолодить лицо с помощью пластики. Она обратилась к пластическому хирургу Константину Блохину за консультацией. Специалист уверил, что телеведущей пока не требуются подобные радикальные средства омоложения.

«Ксения хотела осуществить пластику, связанную с омоложением лица. От чего я ее решительно отговорил как минимум на ближайшие 10 лет. Какая пластическая хирургия? Ей ничего этого не нужно на сегодняшний день», — отметил Блохин.

В июле 2024 года Собчак рассказала, что у нее была одна пластическая операция на глаза. Она уточнила, что десять лет назад ей удаляли грыжи на нижнем веке. По словам журналистки, ей «чуть-чуть» убрали оттуда жир. При этом она добавила, что больше никакие операции на глаза не делала. Хирург Артур Рыбакин считает, что до хирургического вмешательства глаза телеведущей были больше.

Рыбакин объяснил, что при отрезании жира с века со временем глаз становится меньше. По словам хирурга, современные специалисты жир распределяют по глазу во время блефаропластики.

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