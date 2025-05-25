Артисты из Японии и Италии выступят на фестивале в Санкт-Петербурге

В Россию артисты из семи стран приедут на фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Зарубежные артисты посетят Россию, чтобы выступить на международном музыкальном фестивале «Дворцы Санкт-Петербурга». Об этом сообщает ТАСС.

Всего приедут музыканты из семи стран: Армении, Беларуси, Испании, Италии, Казахстана, России и Японии. Северную столицу посетят баритон Маттео Манчини, кларнетист-виртуоз Джампьеро Собрино (Италия), сопрано Элен Егиазарян, Барсег Туманян (Армения), призер международного конкурса Пласидо Доминго «Опералия» Владимир Дмитрук (Беларусь), Кармен Буэндиа (Испания), пианисты Момо Саито (Япония) и Еламан Ернур (Казахстан).

От России выступят приглашенная солистка Большого театра, сопрано Екатерина Лехина, лауреат «Золотой маски» Иван Ожогин и актриса мюзиклов Анастасия Вишневская.

Организаторы фестиваля проведут концерт в штаб-квартире Российского географического общества.

«Это красивейшее здание внесено в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев. Мы представим этот архитектурный шедевр не только как символ научных открытий, но и как центр музыкальной культуры», — поделилась заслуженная артистка России Мария Сафарьянц.

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