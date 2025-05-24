Тело фантаста Юрия Никитина заморозят для оживления в будущем

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина заморозят на случай изобретения технологий оживления в будущем. Об этом сообщил портал aif.ru.

Писатель сам пожелал подвергнуть свое тело криоконсервации, чтобы, по его словам, «вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития».

Никитин скончался 23 мая в возрасте 86 лет после долгой болезни. 21 мая он рассказал об операции на ноге.

Советский и российский писатель Юрий Никитин родился 30 ноября 1939 года. Он написал более 40 книг в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези. Широкую известность ему принес цикл «Трое из Леса», ставший одним из первых произведений в жанре славянского фэнтези. Также он написал романы «Фарамунд», «Трансчеловек», «Сингомэйкеры», «Я живу в этом теле», «2024-й» и другие. Некоторые работы писатель публиковал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

Ранее умер российский поэт, прозаик, драматург, журналист, педагог и автор детских сказок Евгений Клюев.