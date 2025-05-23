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Стал известен сюжет продолжения фильма «Дьявол носит Prada»

В продолжении фильма «Дьявол носит Prada» Пристли будет спасать свою карьеру
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imdb.com

Выход продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada» запланирован на 1 мая 2026 года. Об этом сообщает Variety.

Также были раскрыты детали сюжета новой части проекта. В продолжении главный редактор издания Runway Миранда Пристли (Мерил Стрип) попытается спасти свою карьеру на фоне упадка популярности традиционных глянцевых изданий. Также в новом фильме появится героиня Эмили Блант — Эмили, которая теперь работает руководителем в группе компаний класса люкс и зарабатывает на рекламе, в которой Пристли отчаянно нуждается.

О том, что началась работа над сиквелом «Дьявол носит Prada», стало известно летом 2024 года. Автор сценария проекта Элин Брош Маккенна создает сценарий к продолжению популярного фильма, продюсированием которого занимается Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом.

Фильм «Дьявол носит Prada» был снят по мотивам романа Лорен Вайсбергер 2003 года об опыте молодой женщины, работающей в модном журнале (Вайсбергер работала личным ассистентом редактора американского Vogue Анны Винтур). Мерил Стрип сыграла Миранду Пристли, главного редактора вымышленного журнала Runway. Энн Хэтэуэй сыграла персонажа Андреа Сакс, выпускницу факультета журналистики, которая получает работу помощницы Пристли. Сакс совершенно неинтересна мода, однако она пытается завоевать признание Пристли.

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