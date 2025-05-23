Жена Джигана рассказала, как на их детей обрушилась дубайская полиция

Блогер Оксана Самойлова призналась, что с Джиганом дети нередко попадают в курьезные ситуации. Один из таких случаев произошел недавно в Дубае – подростки привлекли внимание полиции, когда самостоятельно плавали на байдарке. Подробности случившегося звезда рассказала «Пятому каналу».

По словам Самойловой, дети, плавая на байдарке, обнаружили в море рыболовную сеть и достали ее из воды. Сразу после этого на место инцидента прибыла полиция, причем сотрудники правоохранительных органов сначала подумали, что сеть установили подростки, допустив серьезное нарушение. На «ломаном английском» ребята смогли объяснить, что только нашли чужую сеть, после чего стражи правопорядка остыли и даже похвалили их. Причем выловленную крупную рыбу подросткам позволили оставить себе – по словам Джигана, позже он ее съел.

«Они обожают впутываться во всякие сомнительные истории, — прокомментировала случай Самойлова. — У нас Спарта, а не воспитание».

Напомним, всего в семье рэпера и блогера воспитываются четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

Ранее жена Джигана призналась, что их дети перенесли тяжелые болезни.