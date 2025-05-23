Пригожин: петь как Уитни Хьюстон в России может только Ани Лорак

Многие российские артисты пытаются сравниться с американской звездой Уитни Хьюстон, перепевая ее знаменитую композицию «I Will Always Love You». Недавно на этот шаг решилась и певица Алсу. Однако единственной российской исполнительницей, которая может петь как Хьюстон, является Ани Лорак, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин Общественной Службе Новостей.

Повторить триумф американской певицы, овладев ее диапазоном, крайне сложно, подчеркнул продюсер. По его мнению, Алсу, которая чаще исполняет мелодичные и грустные композиции, не может петь хит Уитни Хьюстон, который в свое время «рвал души на части и собирал стадионы». Он подчеркнул, что эта песня не для всех, поэтому и западные артисты редко берутся исполнять этот шедевр.

«Я слышал только один раз, когда песню Уитни неплохо исполнила живьем Ани Лорак, ни у кого другого пока не получилось», — заявил Пригожин.

В то же время он призвал не хейтить Алсу за исполнение, напомнив, что никто не может запрещать ей петь любые песни. Однако лучше, если российские звезды будут работать над своими хитами, а не чужими, заключил продюсер.

Ранее Алсу вышла в свет в бриллиантах по цене квартиры.