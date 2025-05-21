В США рэпер ударил девочку пивной бутылкой за то, что она «мешала пройти»

В США рэпер Никалас Сан Суси ударил восьмилетнюю девочку пивной бутылкой, после чего ей наложили 19 швов. Об этом сообщает Independent.

24-летний молодой человек из округа Монтгомери, штат Алабама, порезал девочке , когда она ужинала в ресторане со своей семьей.

26 апреля подозреваемому предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми, повлекшем за собой причинение телесных повреждений по неосторожности, и нанесении тяжких телесных повреждений. Кроме того, музыканта обвинили в нападении на отца девочки с перочинным ножом.

Отец девочки Бриттон Роуз добавил, что на затылке у дочери осталась гематома размером с гусиное яйцо в месте, о которое разбилась бутылка.

Сан Суси заявил в суде о своей невиновности — по его словам, девочка «мешала ему пройти».

Если Сан Суси будет признан виновным, его могут приговорить как минимум к 25 годам лишения свободы. Он содержится под стражей без права внесения залога.

«Нам очень повезло, что наша дочь не пострадала сильнее, что она жива», — сказал Роуз.

Начинающий рэпер выступает под псевдонимом San Souci. Свой последний трек «Get Lifted» он выпустил в марте 2025 года, на его страницу на музыкальной платформе Soundcloud подписаны 62 человека.

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