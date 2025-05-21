На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рэпер ударил девочку пивной бутылкой за то, что она «мешала пройти»

Девочке наложили 19 швов после нападения рэпера с пивной бутылкой
close
Police Department

В США рэпер Никалас Сан Суси ударил восьмилетнюю девочку пивной бутылкой, после чего ей наложили 19 швов. Об этом сообщает Independent.

24-летний молодой человек из округа Монтгомери, штат Алабама, порезал девочке , когда она ужинала в ресторане со своей семьей.

26 апреля подозреваемому предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми, повлекшем за собой причинение телесных повреждений по неосторожности, и нанесении тяжких телесных повреждений. Кроме того, музыканта обвинили в нападении на отца девочки с перочинным ножом.

Отец девочки Бриттон Роуз добавил, что на затылке у дочери осталась гематома размером с гусиное яйцо в месте, о которое разбилась бутылка.

Сан Суси заявил в суде о своей невиновности — по его словам, девочка «мешала ему пройти».

Если Сан Суси будет признан виновным, его могут приговорить как минимум к 25 годам лишения свободы. Он содержится под стражей без права внесения залога.

«Нам очень повезло, что наша дочь не пострадала сильнее, что она жива», — сказал Роуз.

Начинающий рэпер выступает под псевдонимом San Souci. Свой последний трек «Get Lifted» он выпустил в марте 2025 года, на его страницу на музыкальной платформе Soundcloud подписаны 62 человека.

Ранее пальма упала на гостя Каннского кинофестиваля и отправила его в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами