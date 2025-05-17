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Пальма упала на гостя Каннского кинофестиваля и отправила его в больницу

В Каннах гостя кинофестиваля госпитализировали после падения дерева
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Benoit Tessier/Reuters

Гостя Каннского кинофестиваля отправила в больницу упавшая пальма. Об этом сообщает ABC.

Дерево упало на мужчину во время прогулки по набережной Круазетт. По свидетельствам очевидцев, после происшествия раненый мужчина лежал на тротуаре, была видна кровь.

Посетителя госпитализировали, другой информации о его состоянии не поступало.

Руководство фестиваля не ответило на вопрос журналистов о состоянии пострадавшего.

Накануне на американскую актрису Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. 36-летняя Стоун вышла к фотографам перед премьерой нового фильма Ари Астера «Эддингтон» с коллегами по съемкам Хоакином Фениксом, Остином Батлером и Педро Паскалем, когда ее атаковало насекомое.

Ранее владелицу салонов маникюра в России Лену Ленину раскритиковали за высокие прически в Каннах.

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