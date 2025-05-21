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Колокольников и Кукушкин блеснули лысинами в трейлере нового фильма Даррена Аронофски

Вышел трейлер фильма «Пойман на краже» с актерами Колокольниковым и Кукушкиным
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Protozoa Pictures

Вышел первый трейлер нового фильма американского режиссера Даррена Аронофски «Пойман на краже». Ролик опубликован на YouTube.

В трейлере блеснули лысинами российские актеры, которые в Голливуде уже не новички — Никита Кукушкин (признан в РФ иностранным агентом) и Юра Колокольников.

Сюжет фильма «Пойман на краже», основанного на одноименном романе Чарли Хьюстона, разворачивается в Нью-Йорке конца 1990-х годов. Главный герой, экс-баскетболист Хэнк Томпсон, оказывается втянутым в криминальную аферу.

Премьера картины запланирована на 29 августа 2025 года.

Накануне звезда «Белого лотоса» Колокольников впервые за долгое время вышел на публику с женой Вильмой Кутавичюте.

Пара вместе посетила церемонию вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Ранее создатель «Бандитского Петербурга» рассказал о ремейке картины.

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