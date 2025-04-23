У актрисы Анастасии Макеевой обнаружили многомиллионный долг перед ФНС

Актриса и певица Анастасия Макеева должна Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Как сообщают СМИ, общий размер налогового долга звезды составляет 3 млн 595 тыс. 966 рублей. При этом, отмечает «Светский хроник», Макеева продолжает демонстрировать в соцсетях «красивую жизнь» — «песни записывает, кроссовки рекламирует в жанре примитивизм, муж рядом».

17 апреля 2025 года Telegram-канал «Звездач» сообщал, что Макеева основала собственный продюсерский центр. Актриса стала учредителем ООО «Продюсерский Центр «Крылья»», которое занимается деятельностью в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Актриса Анастасия Макеева известна благодаря таким картинам, как «И все-таки я люблю…», «Обратный отсчет» и «Дом, милый дом». Она также сыграла роль любовницы де Брильи в фильме «Гардемарины 1787. Мир». Сейчас знаменитость поставила карьеру в кино на паузу, но она продолжает участвовать в различных концертах в качестве ведущей и как певица.

Ранее стало известно, какое наследство оставил Церетели и как его поделят.