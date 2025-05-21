Внебрачного сына Грачевского повторно осудили за мошенничество

Преображенский суд Москвы приговорил бизнесмена Максима Красикова к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, суд повторно осудил Красикова. В первый раз приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. Мужчине дали срок за мошенничество. Предприниматель взял 12 миллионов рублей в долг у знакомой – жены бывшего заместителя председателя правительства Орловской области Александра Барташева. В итоге бизнесмен не отдал деньги.

Мужчина не отрицал, что брал в долг. По его мнению, эти деньги – инвестиции, которые окупятся в будущем.

Суд обязал Красикова возместить Барташевым материальный ущерб.

Красиков получил известность после того, как заявил, что является внебрачным сыном создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Вдова Грачевского заявила, что «свечку не держала». Однако она усомнилась в родстве мужа и бизнесмена.

По словам Красикова, у его матери был роман с Грачевским во время съемок в детском лагере «Орленок».

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