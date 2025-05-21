На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внебрачного сына Грачевского повторно осудили за мошенничество

Суд Москвы приговорил внебрачного сына Грачевского к 3,5 года лишения свободы
close
Global Look Press

Преображенский суд Москвы приговорил бизнесмена Максима Красикова к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, суд повторно осудил Красикова. В первый раз приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. Мужчине дали срок за мошенничество. Предприниматель взял 12 миллионов рублей в долг у знакомой – жены бывшего заместителя председателя правительства Орловской области Александра Барташева. В итоге бизнесмен не отдал деньги.

Мужчина не отрицал, что брал в долг. По его мнению, эти деньги – инвестиции, которые окупятся в будущем.

Суд обязал Красикова возместить Барташевым материальный ущерб.

Красиков получил известность после того, как заявил, что является внебрачным сыном создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Вдова Грачевского заявила, что «свечку не держала». Однако она усомнилась в родстве мужа и бизнесмена.

По словам Красикова, у его матери был роман с Грачевским во время съемок в детском лагере «Орленок».

Ранее мошенники обманули российского режиссера на 4,5 млн рублей в Болгарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами