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Умер звукорежиссер группы ABBA

Aftonbladet: звукорежиссер группы ABBA Майкл Третов умер на 81-м году жизни
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Ibl Bildbyr/Global Look Press

В Швеции на 81-м году жизни скончался Микаэль Третов — звукорежиссер, стоявший за уникальным звучанием группы ABBA. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

Трагедию подтвердила газете семья музыканта. Однако подробности не разглашаются: сын, жена и менеджер Майкла отказались от комментариев.

Третов сотрудничал с легендарным поп-квартетом почти с самого начала и работал над всеми альбомами группы, за исключением последнего — Voyage (2021). Именно ему приписывают заслугу в формировании фирменного звука, который узнается с первых нот.

В одном из интервью 2014 года он рассказывал, что добивался особого звучания, накладывая слои аккомпанемента и слегка ускоряя запись — этот прием особенно пришелся по вкусу Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерссону.

После того как ABBA прекратила совместную работу, Третов продолжил музыкальную карьеру: писал музыку для кино, сотрудничал с другими исполнителями, а в 1990-х занялся реставрацией и ремастерингом старых записей группы.

Коллеги по творчеству тепло отозвались о нем. Бенни Андерссон признался, что Третов стал для участников ABBA человеком, без которого их музыка не звучала бы так, как ее любят миллионы. Он выразил надежду, что звукорежиссер знал, насколько важным он был для группы, и добавил, что именно благодаря ему песни ABBA остались вне времени.

Бьерн Ульвеус также подчеркнул, что роль Третова в успехе группы невозможно переоценить. Он назвал его добрым, щедрым человеком и настоящим другом.

Ранее советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни.

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