OG Buda об отце-бандите: «Уважаю и горжусь»

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) заявил на YouTube-шоу «Вопрос Реброс», что уважает своего отца — одного из лидеров тюменского ОПГ «Десятка» Алексея Ильяхова.

«Я очень уважаю отца и всегда знал, что во мне течет кровь непростого человека. Опять же, это не отговорка, но времена были такие. Мужички двигались, как могли», — заявил рэпер.

OG Buda отметил, что при этом не считает правильным романтизировать подобные группировки. Музыкант напомнил, что большинства «реальных бандосов» не стало. Он не видит «в этом ничего крутого».

«Я слышал от людей, которые лично знали его [отца], что он был неимоверной души человек. Он переодевался в работника почты и раздавал бабушкам деньги — якобы надбавка к пенсии. Много делал, поэтому я его максимально уважаю и горжусь им», — подытожил артист.

Как сообщают СМИ, OG Buda родился в семье «достаточно известного» криминального авторитета в Тюмени, которого не стало в мае 1995 года. Алексей Ильяхов был одним из лидеров крупной организованной преступной группировки «Десятка», возникшей в 1990-е годы. Биографии большинства ее представителей, которые в основном были спортсменами, завершились трагическим образом.

Ранее OG Buda признался, что ему стыдно за драку с учительницей по математике.