OG Buda о драке с учительницей по математике: «Случайно вышло»

Рэпер OG Buda признался, что ему стыдно за драку с учительницей по математике

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) признался на YouTube-шоу «Вопрос Реброс», что ему до сих пор стыдно за применением физического насилия в отношении преподавательницы по математике.

По словам Ляхова, в школе он был непростым учеником: его выгнали из двух учебных заведений за драку с преподавателям.

«Там (в одной из школ. — «Газета.Ru») была математичка, но это случайно вышло. Она нас просто подбежала разнимать — а дальше все как в замедленной съемке... Ей в голову прилетело. Очень стыдно! Жестко было! » — заявил музыкант.

OG Buda вспомнил, что во второй раз у него произошел конфликт с учителем труда. Музыкант пояснил, что этим поступком он тоже не гордится и сейчас понимает, что преподаватель «по делу ругал». По словам артиста, он подрался с учителем, когда тот вмешался в его конфликт с другим одноклассником.

«[Сейчас я] 100% жалею. Это фигня какая-то была, мы себя вели максимально некультурно и неуважительно. Сейчас уже смотришь на малолеток, как они себя неуважительно ведут, и думаешь: «Подошел бы и леща как бы прописал!» А мы были как раз теми ребятками», — подытожил исполнитель.

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