Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Издательство «Эксмо» получило штраф на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

close
100%
Freepik.com

Издательство «Эксмо» получило штраф в размере 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зеленоградского районного суда.

«ООО «Издательство «ЭКСМО» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей», — указано в решении суда.

Какое именно литературное произведение или полиграфический продукт стал причиной штрафа — не уточняется.

В этот же день суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

В августе 2023 года, издательство «Эксмо» выкупило контрольный пакет (51%) акций Popcorn Вooks, основанного в 2018 году. В 2021 году оно выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке», в которой читатели нашли пропаганду ЛГБТ.

Ранее активисты «Совета отцов» Хабаровска заявили, что Запад сошел с ума, и порвали книги о романе вожатого и пионера «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами