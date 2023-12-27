«Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Издательство «Эксмо» получило штраф в размере 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зеленоградского районного суда.

«ООО «Издательство «ЭКСМО» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей», — указано в решении суда.

Какое именно литературное произведение или полиграфический продукт стал причиной штрафа — не уточняется.

В этот же день суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

В августе 2023 года, издательство «Эксмо» выкупило контрольный пакет (51%) акций Popcorn Вooks, основанного в 2018 году. В 2021 году оно выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке», в которой читатели нашли пропаганду ЛГБТ.

Ранее активисты «Совета отцов» Хабаровска заявили, что Запад сошел с ума, и порвали книги о романе вожатого и пионера «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».