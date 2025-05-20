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Пригожин не хочет помогать старшим детям: «Я же не дойная машина»

Продюсер Пригожин заявил, что сделал достаточно для своих старших детей
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danaya_prigozhina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с «Пятым каналом», что ему надоело выслушивать от старших детей Данаи и Дмитрия рассказы о жизненных проблемах.

Пригожин заявил, что его раздражают постоянные жалобы. Он отметил, что оставил детям квартиру, землю и дачу. Он считает, что сделал достаточно.

«Пожалуйста, пользуйтесь. Я помогаю деньгами. Сейчас буквально попросили, опять помог. Но я же не дойная машина, понимаете?» — поделился шоумен.

Как отмечает телеканал, мать Данаи взяла микрозайм под залог двух квартир, купленных Пригожиным. В итоге дети продюсера лишились недвижимости. Пригожин признался, что у него болит за них сердце. Однако, по мнению шоумена, дочери и сыну пора самостоятельно устраивать свою жизнь.

«Я же не буду с соской все время ходить», — заявил продюсер.

Пригожин признался, что не планирует помогать дочери с недавним инцидентом. Даная лишилась съемного жилья. Дом, который она снимала, выставили на продажу. Сейчас девушка с маленьким сыном ищет новые варианты. Иосиф отметил, что не планирует больше помогать финансово старшим детям, но может дать отеческий совет.

«Они уже взрослые люди. Это они уже должны меня все содержать, а не я. Что должен был сделать? Я дал образование, дал знания, дал возможности, а мне-то никто ничего не давал», — добавил Пригожин.

Ранее Надежда Бабкина ответила на слухи о расставании с молодым певцом/

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