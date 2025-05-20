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Стало известно о старте продаж билетов на открытие паблик-арт фестиваля «Заповедное»

Паблик-арт фестиваль «Заповедное» пройдет с 12 июля по 28 сентября в Подмосковье
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Пресс-служба паблик-арт фестиваля «Заповедный»

Стартовали продажи билетов на открытие паблик-арт фестиваля «Заповедное», который пройдет с 12 июля по 28 сентября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Московской области. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Открытие состоится 12 и 13 июля. Работы художников разместятся в старинной конюшне начала XX века, парковой зоне и лесу на территории музея-заповедника. Согласно программе, здание конюшни превратится в настоящую лабораторию современного перформанса, танца и поэзии, а в бывшем коровнике появится специальное пространство для театральных представлений.

«В эти дни запланирована насыщенная программа, погружающая в пространство «Заповедного», где реальности смешиваются, системы координат сдвигаются, а времена наслаиваются друг на друга», — обещают создатели.

Посетители также смогут посетить серию лекций и паблик-токов с художниками, кураторами и арт-маркет и приобрести предметы искусства. Детали программы будут опубликованы до конца мая. Билеты на открытие уже появились на сайте, но с 11 июня их стоимость будет увеличена.

Кураторами фестиваля «Заповедное» выступили Вера Ершова и Юлия Трофимова, а кураторами параллельной программы — Екатерина Горячева и Надежда Серебрянникова. В экспертный состав вошли Виктор Мизиано, Станислав Шурипа и Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».

В мероприятии участвуют 30 художников и художественных объединений из разных городов России: Дмитрий Гутов, АСИ (Стас Шурипа и Анна Титова), Сергей Катран, Алексей Лука, Павел Зуданов, Ольга Божко и другие.

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