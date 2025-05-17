В деле о нападении Криса Брауна появился новый обвиняемый

В Лондоне предъявили обвинение второму человеку по делу о нападении рэпера Криса Брауна

В Лондоне полиция предъявила обвинение второму человеку по делу о нападении американского рэпера Криса Брауна на продюсера Арахама Диава в феврале 2023 года. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным Скотланд-Ярда, это другой рэпер — 38-летний гражданин США Омолулу Акинлолу. Он подозревается в преднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью и предстанет перед Магистратским судом Манчестера 17 мая.

Акинлолу известен под сценическим именем HoodyBaby, он работает с Брауном, которому лондонская полиция предъявила ранее аналогичные обвинения.

Нападение на Диава произошло 19 февраля 2023 года в одном из ночных клубов Лондона. В британских СМИ рассказывали, что Браун якобы нанес бутылкой несколько ударов Диаву, после чего продолжил избивать упавшего на пол противника.

В Европе Крис Браун находился в рамках концертного тура. 16 мая его задержали и отказались отпускать под залог. Суд приступит к рассмотрению дела рэпера 13 мюня.

В 2009 году Брауна осудили на 5 лет условно и приговорен к полугод общественных работ за побои, нанесенные певице Рианне — на тот момент знаменитости встречались.

Ранее парень бросил девушку из-за приватного танца с Крисом Брауном.