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В Британии задержали американского певца Криса Брауна

Sun: в Британии задержали певца Криса Брауна за нападение с бутылкой
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Global Look Press

В Великобритании полицейские задержали американского певца и актера Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году. Об этом пишет издание The Sun.

«Браун был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений музыкальному продюсеру Эйбу Диау в модном ночном клубе Tape в районе Мейфэр в центре Лондона в феврале 2023 года», — говорится в публикации.

По словам Диау, Браун ударил его по голове бутылкой, а затем избивал кулаками и ногами, пока он лежал на полу.

Издание отметило, что потерпевший подал гражданский иск против певца на сумму $16 млн.

Звезду задержали в пятизвездочном отеле Lowry.

В прошлом году Крис Браун застрял под потолком во время концерта в Ньюарке (Нью-Джерси, США), его пришлось спасать при помощи лестницы. По информации The Hollywood Reporter, из-за отказа оборудования Браун завис над зрителями. В это время он исполнял песню «Under the Influence». Артист продолжил петь, одновременно делая помощникам сигналы о помощи. К нему подкатили огромную лестницу, по которой певец спустился вниз, предварительно отцепив страховочные тросы.

Ранее парень бросил девушку из-за приватного танца с Крисом Брауном.

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