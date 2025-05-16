Исследование: Булгаков обходит Пушкина по популярности

В России произведения Михаила Булгакова обходят по популярности книги Александра Пушкина. Фильм «Пророк» не помог последнему выбиться в лидеры, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сети «Читай-город» и сервиса «Литрес».

Выяснилось, что за первые три месяца 2025 года было продано порядка 30 тысяч книг Булгакова. В рейтинге отечественных классиков его произведения заняли второе место, уступив только Федору Достоевскому. Пушкин оказался на третьем месте.

Самым популярным произведением Булгакова стал роман «Мастер и Маргарита». На второй строчке — рассказ «Морфий», а на третьей — повесть «Собачье сердце».

Картина «Пророк. История Александра Пушкина», вышедшая в этом году, рассказывает о жизни поэта от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

Ранее стала известна реакция китайцев на «Пророка».