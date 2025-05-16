На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исследование: Булгаков обходит Пушкина по популярности

В России Булгаков обошел по популярности Пушкина
close
РИА Новости

В России произведения Михаила Булгакова обходят по популярности книги Александра Пушкина. Фильм «Пророк» не помог последнему выбиться в лидеры, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сети «Читай-город» и сервиса «Литрес».

Выяснилось, что за первые три месяца 2025 года было продано порядка 30 тысяч книг Булгакова. В рейтинге отечественных классиков его произведения заняли второе место, уступив только Федору Достоевскому. Пушкин оказался на третьем месте.

Самым популярным произведением Булгакова стал роман «Мастер и Маргарита». На второй строчке — рассказ «Морфий», а на третьей — повесть «Собачье сердце».

Картина «Пророк. История Александра Пушкина», вышедшая в этом году, рассказывает о жизни поэта от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

Ранее стала известна реакция китайцев на «Пророка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами